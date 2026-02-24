Galatasaray ile Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. İstanbul'da 5-2 kaybeden İtalyan ekibine, zorlu karşılaşma öncesi Brezilyalı futbolcusundan kötü haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus, temsilcimiz Galatasaray'ı konuk olacak. 5-2'lik skor dezavantajı olan Serie A temsilcisinde karşılaşma öncesi kriz yaşanıyor.

SPALETTI'NIN KOLTUĞU SALLANIYOR

Art arda kötü sonuçlar nedeniyle Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi durumunda İtalyan hoca ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. İtalyan ekibine ilk maçta sakatlanan Gleison Bremer'den de kötü haber geldi.

BREMER'İN SON DURUMU

İtalyan basınından Fantacalcio'da yer alan habere göre; 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, Galatasaray maçının kadrosunda olmayacak. Futbolcunun tedavisinde istenen sonuca ulaşılamadığı ve sarı-kırmızılı takımla oynanacak müsabakada forma giyemeyeceği belirtildi.

Bremer, 5-2'lik maçta sakatlığı sebebiyle 34'üncü dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.

