Avrupa, Türkiye'nin 2015'teki hamlesini örnek gösterdi: Rusya savaş çıkar dedi!

Kaynak: Dış Haberler
Avrupa, Rusya’nın art arda gerçekleştirdiği hava sahası ihlallerine karşı Türkiye’nin 2015’te bir Rus savaş uçağını düşürmesini örnek gösterdi. NATO’nun kararlılığını vurgulayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Toprağımıza dokunamazsınız” diyerek açık mesaj verdi.

CNN’e konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO’nun kararlılığını hatırlatırken 10 yıl önce Türkiye’nin bir Rus jetini düşürmesini örnek gösterdi. Gazeteci Christiane Amanpour’un, “Türkiye bunu yaptı ve sonuçlarına katlanmadı” sözlerine cevap veren von der Leyen, “Bu NATO’nun bir prensibi ve 5. maddesidir. Toprağımıza dokunamazsınız” ifadelerini kullandı.

Bloomberg’in haberine göre, Avrupalı diplomatlar Moskova’daki görüşmelerde Rusya’ya açık mesaj verdi.

NATO, hava sahası ihlallerine gerekirse güç kullanarak cevap  verecek, hatta Rus uçaklarını düşürmeye hazır.

İngiltere, Fransa ve Almanya’dan diplomatlar, Estonya hava sahasının üç MiG-31 tarafından 12 dakika boyunca ihlal edilmesinin ardından  uyarılarını Rus yetkililere iletti. 

Avrupa başkentleri, Moskova’nın inkârlarına rağmen ihlalin kasıtlı olduğunda hemfikir. 

CNN’e konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO’nun temel ilkesine vurgu yaparak “Toprağımıza dokunamazsınız” dedi. Programda gazeteci Christiane Amanpour, Türkiye’nin 10 yıl önce bir Rus uçağını düşürdüğünü ve sonuçlarına katlanmadığını hatırlatarak “Şimdi burnuna bir tokat atma zamanı mı?” sorusunu yöneltti. Von der Leyen ise bunun NATO kararı olacağını belirtti.

NATO'DA ARTAN ALARM 

Son haftalarda Rus dronları Polonya, Romanya ve Danimarka hava sahalarını da ihlal etti. Bu gelişmeler üzerine NATO’nun 4. maddesi iki kez işletildi. Danimarka da Kopenhag üzerindeki dron faaliyetleri nedeniyle aynı adımı gündeme alıyor. 

"DÜŞÜRÜRSENİZ SAVAŞ ÇIKAR"

Moskova’nın tepkisi Rusya’nın Fransa Büyükelçisi Alexey Meşkov, “Bir Rus uçağını düşürmek savaş ilanı olur” dedi. 

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise NATO ve AB’yi, Ukrayna’ya verdikleri destekle Rusya’ya fiilen savaş açmakla suçladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Temelsiz iddialar, sorumsuz açıklamalar” ifadelerini kullandı. 

Washington’dan destek ABD Başkanı Donald Trump, müttefik hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarının NATO tarafından düşürülmesi gerektiğini söyleyerek Avrupalı müttefiklerine destek verdi.

