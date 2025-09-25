Dünya basını Türkiye’nin Baltık hamlesini yazdı! "Radar uçağı Litvanya'ya konuşlandırıldı"

Son haftalarda Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Baltık bölgesinde Litvanya, Estonya, Polonya ve Danimarka’nın hava sahalarını ihlal etmesi NATO’yu harekete geçirdi. Estonya üç Rus savaş uçağının 12 dakika boyunca hava sahasında kaldığını açıklarken, Polonya bazı İHA’ları düşürdü.

TÜRKİYE RADAR UÇAĞI KONUŞLANDIRDI

Bloomberg ve Reuters’ın geçtiği haberlere göre Türkiye, 22–25 Eylül tarihleri arasında Litvanya’ya bir radar uçağı (AWACS) konuşlandırdı.

Uçak, alçak irtifada seyreden ve kara radarlarının algılayamadığı insansız hava araçlarını tespit edebiliyor.

İddalara göre konuşlandırma geçici nitelik taşısa da, NATO içinde Türkiye’nin Baltık müttefiklerine verdiği dayanışma mesajı oldu

NATO'DA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Rusya’nın ihlallerine nasıl karşılık verileceği NATO içind hala e tartışma konusu.

Almanya düşürme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise “NATO yeni provokasyonlara karşı bir adım ileri gitmeli” diyerek daha temkinli bir çizgi işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump: Polonya ve Baltık ülkeleriyle paralel biçimde daha sert cevap verilmesi gerektiğini ileri sürdü.