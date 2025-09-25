Rutte, "Trump ile hemfikirim" diyerek gözdağı verdi “Gerekirse Rus uçaklarını düşürebiliriz”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO üyesi ülkelerin gerek duydukları durumlarda hava sahalarını ihlal eden Rus insansız hava araçlarını (İHA) ve savaş uçaklarını vurabileceklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının NATO üyesi ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin açıklama yaptı. Rutte, ABD merkezli Fox News kanalında katıldığı programda, NATO ordularının gerek duyduğu durumda hava sahalarını ihlal eden Rus unsurlarını vurabileceğini ifade etti.

"TRUMP İLE HEMFİKİRİM"

Rutte, "ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda hemfikirim. Gerçekten gerek duyulursa vurulabilir" ifadelerini kullanarak, hava unsurlarına yönelik muhtemel müdahalelerin duruma bağlı şekilde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Rutte ayrıca, NATO ordularının söz konusu tehlike durumlarını değerlendirmek ve Rus hava araçlarının eşlik edilerek uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağına ya da daha ileri bir müdahalenin gerekip gerekmediğine karar vermeye ilişkin eğitildiğinin altını çizdi.

TRUMP: "RUS UÇAKLARININ DÜŞÜRÜLMESİNİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Trump geçtiğimiz salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile New York'ta düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya gelmişti. Trump ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, "NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya, "Evet, öyle düşünüyorum" cevabını vermişti. ABD Başkanı, NATO ülkelerinin bir Rus uçağını düşürmeleri halinde ABD'nin onlara yardımcı olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise, "Duruma bağlı. Ama biliyorsunuz, NATO konusunda çok güçlüyüz" şeklinde cevap verdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hala güvenip güvenmediği yönündeki bir soruya da, "Bunu yaklaşık bir ay içerisinde açıklayacağım" diye cevap vermişti.