Bodrum'da hareketsiz şekilde sahile vurdu! Turistler şaşkın ifadelerle izledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bodrum'da turistleri ve yerel halkı şaşırtan bir durum yaşandı. Sahile hareketsiz şekilde vuran yunus balığı vatandaşları tedirgin etti. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından, bölgeye gelen ekipler incelemelerde bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fener Burnu’nda kıyıya vurmuş halde bulunan yetişkin yunus, çevredekiler tarafından fark edildi.
SAHİLDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU
Sahilde hareketsiz yatan yunusu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı ve öldüğü belirlendi.
Ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölü yunusu sahilden alarak uygun bir alana gömdü.
