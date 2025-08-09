Bodrum'da hareketsiz şekilde sahile vurdu! Turistler şaşkın ifadelerle izledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fener Burnu’nda kıyıya vurmuş halde bulunan yetişkin yunus, çevredekiler tarafından fark edildi.

SAHİLDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Sahilde hareketsiz yatan yunusu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı ve öldüğü belirlendi.

Ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölü yunusu sahilden alarak uygun bir alana gömdü.