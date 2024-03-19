Zehirli istila devam ediyor! Binlercesi sahile vurdu

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mart 2024 10:22 - Güncelleme: 19 Mart 2024 10:29 - Güncelleme:

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Akdeniz sahillerinde denizanası istilası gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinden sonra Erzin'de de sahiller uzmanların 'dokunmayın' uyarısında bulunduğu denizanaları ile kaplandı.