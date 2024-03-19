Zehirli istila devam ediyor! Binlercesi sahile vurdu
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Akdeniz sahillerinde denizanası istilası gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinden sonra Erzin'de de sahiller uzmanların 'dokunmayın' uyarısında bulunduğu denizanaları ile kaplandı.
Akdeniz’e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki sahillerindeki denizanası istilası Erzin ilçesine de sıçradı.
Samandağ ve İskenderun ilçelerinde sahilde ölü denizanaları görülmüştü. Şimdi ise Erzin ilçesinde bulunan Burnaz sahili de ölü denizanalarıyla kaplandı.
Uzmanların 'dokunmayın' uyarısında bulunduğu sahil şeridini kaplayan denizanaları dron ile havadan görüntülendi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı