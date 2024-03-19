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Zehirli istila devam ediyor! Binlercesi sahile vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akdeniz sahillerinde denizanası istilası gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinden sonra Erzin'de de sahiller uzmanların 'dokunmayın' uyarısında bulunduğu denizanaları ile kaplandı.

Akdeniz’e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki sahillerindeki denizanası istilası Erzin ilçesine de sıçradı. 

Samandağ ve İskenderun ilçelerinde sahilde ölü denizanaları görülmüştü. Şimdi ise Erzin ilçesinde bulunan Burnaz sahili de ölü denizanalarıyla kaplandı.

Zehirli istila devam ediyor! Binlercesi sahile vurdu - 1. Resim

Uzmanların 'dokunmayın' uyarısında bulunduğu sahil şeridini kaplayan denizanaları dron ile havadan görüntülendi.

Zehirli istila devam ediyor! Binlercesi sahile vurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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