Akdeniz kıyılarındaki büyük tehlike! 70 santim boyunda, ağırlığı ise 6 kilo... Dokunanı yakıyor

Uzmanlar, Süveyş Kanalı'ndan gelerek Akdeniz'i istila eden denizanalarına karşı uyarıyor. Denizlerde denizanası üremesinin arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Nurçin Killi, göçmen denizanası türünün boyunun 70 santimetreye kadar çıkabildiğini, ağırlığının ise 6 kilograma kadar ulaşabildiğini söyledi. Bu türün, insan vücuduna temas etmesi durumunda kuvvetli yakıcı özelliğe sahip olduğu vurgulandı.

Akdeniz kıyısında son günlerde sıkça görülen Rhopilema nomadica adı verilen göçmen denizanası türü Mersin, İskenderun Körfezi, Antalya ve Muğla kıyılarında sıkça görülmeye başlandı.

Marmaris Uzunyalı sahilinde de hem denizde yüzen hem de kumsala ölüleri vurmuş olan denizanaları, vatandaşları tedirgin etti. 4 yıldır Marmaris'te yaşayan olta balıkçısı Fevziye Demirci, “Bu sene ilk defa bu kadar yoğun görüyorum. Balık tutamaz olduk” dedi.

'DENİZANASI ÜREMESİ ARTTI'

Göçmen denizanası türü üzerinde bilimsel araştırma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, ise bu türle ilgili kritik bilgiler paylaştı.

"Hem Süveyş Kanalı'ndan, hem de gemilerin balans suyu ile gelen denizanaları bu bölgedeki su sıcaklıklarının daha yüksek seyretmesi nedeniyle sayılarını artırmaktalar" diyen Doç. Dr. Nurçin Killi boyu 70 santimetreye kadar çıkan ve 5-6 kiloluk Rhopilema nomadica türü göçmen denizanası ile temas edenlere uyarıda bulundu.

'KUVVETLİ YAKICI BİR TÜR'

“Bu tür büyük bir tür. Elimizde 5-6 kiloluk türleri mevcut şu anda. Yakıcılık olarak kuvvetli yakıcı bir tür. Aşırı ağrı, kızarıklık, acı yanma, kabarcık oluşumu, döküntü hatta iz bırakan yaralara kadar etkileri görülebiliyor" diyen Doç. Dr. Killi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu etkiler kişinin alerjik reaksiyon verdiği tepkiye bağlı olarak da artabilir. Kişinin bünyesi alerjik ise, aşırı tepki verebilir. Solunum güçlüğüne, mide bulantısına neden olabilir. Ya da ağrıların daha uzun süre geçmemesine neden olabilir, açık yaralara neden olabilir.

Benim tavsiyem, herhangi bir denizanası ile temas durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmesi. Çünkü vücudun vereceği tepkiyi bilemiyoruz bu noktada. İlk planda kıyıda ise deniz suyu ile yıkamayı öneriyoruz. İlk etapta tatlı su değirmemeliyiz."