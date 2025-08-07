Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında korkutan deprem! İşte Ege Denizi'ndeki sarsıntıya ilişkin ilk veriler

Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 08.51'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'ndeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak rapor etti.