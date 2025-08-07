Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında korkutan deprem! İşte Ege Denizi'ndeki sarsıntıya ilişkin ilk veriler
Ege Denizi, son dakika bir depremle sarsıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Son dakika deprem haberi... Ege Denizi, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 08.51'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'ndeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak rapor etti.
