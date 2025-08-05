Isparta'da korkutan deprem! İşte sarsıntıya ilişkin ilk veriler

Son dakika deprem haberi... Isparta'nın Eğirdir ilçesinde saat 20.56'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Eğirdir merkezli 3,3 büyüklüğündeki deprem, Isparta'nın yanı sıra Burdur'da da hissedildi.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, Isparta'daki depremin büyüklüğünü 3 olarak rapor etti.