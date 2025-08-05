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Isparta'da korkutan deprem! İşte sarsıntıya ilişkin ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Isparta&#039;da korkutan deprem! İşte sarsıntıya ilişkin ilk veriler
Deprem, Isparta, Eğirdir, Burdur, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Isparta son dakika bir depremle sarsıldı. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Isparta'nın yanı sıra Burdur'da da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Isparta'nın Eğirdir ilçesinde saat 20.56'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Eğirdir merkezli 3,3 büyüklüğündeki deprem, Isparta'nın yanı sıra Burdur'da da hissedildi.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, Isparta'daki depremin büyüklüğünü 3 olarak rapor etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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