Ege Denizi'nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 22:52'de, 13.7 kilometre derinlikte yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan alınan verilere göre deprem saat 22:52'de yaşandı.
Deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde yaşandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru