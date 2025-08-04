Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ege Denizi'nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı

Ege Denizi'nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ege Denizi&#039;nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı
Deprem, Ege Denizi, AFAD, Türkiye, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 22:52'de, 13.7 kilometre derinlikte yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 

AFAD'dan alınan verilere göre deprem saat 22:52'de yaşandı. 

Ege Denizi'nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı - 1. Resim

Deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde yaşandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da korkutan deprem! Marmara yine sallandıİstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Termometrelerin ateşi düşmüyor! 12 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi - YaşamTermometrelerin ateşi düşmüyor!Büyükşehir sakinleri hazır olsun! Tam 7 saat kesilecek - YaşamBüyükşehir sakinleri hazır olsun! Tam 7 saat kesilecekMeriç Nehri'nde su çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki! Nereden geldiği belli değil - YaşamSu çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki!Batman'da köyde akrep alarm verildi: Gece ortaya çıkıyorlar! - YaşamKöyde alarm verildi: Gece ortaya çıkıyorlar!Yaz aylarında sinsice yaklaşıyor! Bu belirtilere dikkat edin... - YaşamYaz aylarında sinsice yaklaşıyor! Bu belirtilere dikkat edin...Peş peşe gelen acı haberler sonrası Samsun Valiliği uyardı: Denize girmeyin - YaşamValilik vatandaşları uyardı: Denize girmeyin!
Sonraki Haber Yükleniyor...