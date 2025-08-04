Kütahya'da korkutan deprem! İşte ilk veriler
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kütahya, son dakika bir depremle sarsıldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde saat 18.32'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Tavşanlı merkezli deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3 olarak rapor etti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir