Kütahya'da korkutan deprem! İşte ilk veriler

Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde saat 18.32'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Tavşanlı merkezli deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3 olarak rapor etti.