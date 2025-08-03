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Hatay Erzin'de korkutan deprem! Sarsıntı Gaziantep, Adana ve Osmaniye'den hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hatay Erzin&#039;de korkutan deprem! Sarsıntı Gaziantep, Adana ve Osmaniye&#039;den hissedildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay, son dakika bir depremle sarsıldı. Hatay'ın Erzin ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın yanı sıra Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Erzin merkezli deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Erzin merkezli 3,9 büyüklüğündeki deprem, Hatay'ın yanı sıra Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Osmaniye olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 3,8 olarak rapor etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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