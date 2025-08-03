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Sabah saatlerinde deprem hareketliliği! Sadece 25 dakika 10 kez sallandılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sabah saatlerinde deprem hareketliliği! Sadece 25 dakika 10 kez sallandılar
Deprem, Manisa, Akhisar, AFAD, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 06.47'de meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem, sadece 10 dakika sonra tekrarladı. Öte yandan AFAD'ın verileri, bölgede yaşanan deprem hareketliliğini gözler önüne serdi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son dakika haberi bu kez Manisa'dan geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; saat 06.37'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yine aynı bölgede bu kez tam 10 dakika sonra, saat 06.47'de aynı şiddette bir deprem daha yaşandı. 

Öte yandan sadece 25 dakika içerisinde bölgede yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

10 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

AFAD'ın resmi internet sitesindeki verilere göre; saat 06.37'de meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yine en büyüğü 3,4 olmak üzere tam 10 sarsıntı daha yaşandı. 

Sabah saatlerinde deprem hareketliliği! Sadece 25 dakika 10 kez sallandılar - 1. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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