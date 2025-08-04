İstanbul'da korkutan deprem! Marmara yine sallandı

Son dakika deprem haberi... İstanbul ve Tekirdağ, son dakika bir depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri ve Marmaraereğlisi açıklarında bir sarsıntı kaydedildi.

İSTANBUL AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya Marmara Denizi'nde 19.43 km açıkta bir deprem oldu. 1.8 büyüklüğünde kaydedilen deprem, yerin 7.25 km derinliğinde yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremi 2.0 olarak kayıtlara geçti.