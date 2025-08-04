İstanbul'da korkutan deprem! Marmara yine sallandı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul açıklarında yaşanan 6.2'lik depremin ardından Marmara Deniz'inde korkutan bir deprem daha yaşandı. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.
Son dakika deprem haberi... İstanbul ve Tekirdağ, son dakika bir depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri ve Marmaraereğlisi açıklarında bir sarsıntı kaydedildi.
İSTANBUL AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya Marmara Denizi'nde 19.43 km açıkta bir deprem oldu. 1.8 büyüklüğünde kaydedilen deprem, yerin 7.25 km derinliğinde yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremi 2.0 olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak