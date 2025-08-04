Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da korkutan deprem! Marmara yine sallandı

İstanbul'da korkutan deprem! Marmara yine sallandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korkutan deprem! Marmara yine sallandı
Deprem, İstanbul, Tekirdağ, Silivri, Marmaraereğlisi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul açıklarında yaşanan 6.2'lik depremin ardından Marmara Deniz'inde korkutan bir deprem daha yaşandı. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.

Son dakika deprem haberi... İstanbul ve Tekirdağ, son dakika bir depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Silivri ve Marmaraereğlisi açıklarında bir sarsıntı kaydedildi.

İSTANBUL AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya Marmara Denizi'nde 19.43 km açıkta bir deprem oldu. 1.8 büyüklüğünde kaydedilen deprem, yerin 7.25 km derinliğinde yaşandı.

İstanbul'da korkutan deprem! Marmara yine sallandı - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi ise depremi 2.0 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyadaki tüm Yahudiler tehlike altında... Babasını aratmıyor, Katar liderini Hitler'e benzettiEge Denizi'nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şaka sınırını aşan gençler cemaatin tepkisini çekti! Camiye sorumsuzca zarar verdiler - GündemŞaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdiSahte diploma çetesine operasyon! 37 kişi tutuklandı - GündemSahte diploma çetesine operasyon!Balıkesir'de orman yangını! Zamana karşı yarış başladı - GündemBalıkesir'de orman yangını! Zamana karşı yarış başladıErdoğan'dan İngiltere Başbakanı Starmer'e 'Filistin' tebriği - GündemErdoğan'dan İngiltere Başbakanı Starmer'e 'Filistin' tebriğiMavi Vatan'da sıcak saatler: TCG Bozcaada harekete geçti! - GündemMavi Vatan'da sıcak saatler: TCG Bozcaada harekete geçti!Ev sahibi ve kiracıları arabulucular barıştırdı! Bakan Tunç, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'kira uyuşmazlığı' verilerini paylaştı - GündemEv sahibi ve kiracıları arabulucular barıştırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...