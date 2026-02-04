Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Ahmed Kutucu ve İsa Doğan'ın çarpıştığı pozisyon dışında keyifli bir maç oynadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, son yapılan takviyelerle transferi büyük ölçüde kapattıklarının mesajını verdi. Transfer hakkında konuşurken limitlere de değinen Buruk, "Transfer limitlerini delenler var. Avrupa'da da bununla ilgili ceza alanlar var. Bundan önce çok ceza alan Türk takımı var." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ONUN DIŞINDA MAÇ GÜZEL OLDU"

Ahmed ile İsa'nın kafa kafaya çarpışmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen Buruk, "Bu maç, maç eksiği bulunan oyuncularımız için çok önemliydi. Bunu tamamlamış olduk. Yeni transferimiz Yaser, 90 dakika sahada kaldı ve başarılı oynadı. 3 tane genç oyuncu oynattık. Tek üzüldüğümüz şey Ahmed ve kaleci İsa'nın çarpışması oldu. Onun dışında maç güzel ve temiz geçti iki takım içinde." diye konuştu.

"ARTIK TAKIMIMA ODAKLANMAK ZORUNDAYIM"

Transfere dair konuşa Okan Buruk, "Çok fazla transfer yapınca, kimse size kupa vermiyor. Üç oyuncu aldık. Yarın da son gelen oyuncumuz imzayı attıktan sonra şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Ben artık takımıma odaklanmak zorundayım. Burada da söyledim, maça odaklandık dedim. Yarın Avrupa için liste verme zamanı. Bugün bir oyuncu geldi, daha önce iki oyuncu geldi. Şu anda durum bu şekilde. Arada 2 gün var. Net olan, eksik olan bölgeleri tamamlamaktı. Bir ölçüde bunu tamamladık. Yarın daha net bir şekilde yeni gelen oyuncumuz da imzayı attıktan sonra... Şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Transfer üzerinden konuşuyoruz her şeyi. Önemli bir kadromuz var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Singo, yaklaşık 70 gündür oynamıyordu. Bizim için bir transfer gibi oldu. Çok şükür kadromuz tamamlandı. 3 oyuncu ile birlikte kadro yarışı yeniden başlıyor. Ben ve takım buna odaklanmak istiyor. Aslolan sahadaki performansımız. Çok fazla transfer yaptığınızda kimse size kupa vermiyor. Önemli olan takıma odaklanmak, futbolumuzu geliştirmek. 3 kulvarda yarışacaksak oyuncuları hazır tutmak. Oyuncularımla birlikte takım olmayı ve performans vermeyi umuyorum." dedi.

"KADRO O ZAMAN EKSİK GÖZÜKTÜ"

Önemli bir kadroya sahip olduklarını ancak üst üste gelen sakatlıklarla önemli bir eksilme yaşadıklarını belirten Buruk, "Biz kasım ayında ekstrem bir şey yaşadık, eksilme yaşadık. Kadro o zaman eksik gözüktü. Galatasaray Spor Kulübü'nün harcadığı bu sezon bonservisler, maaşlar... Hepsini üst üste koyunca, geçen hafta da söyledim. Osimhen'in bonservisi, maaşı koyduğunuzda bir takım kurma şansınız var. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Uğurcan ve Singo gibi... İlkay'ı kadroya kattık. Sane gibi çok önemli bir oyuncu kadroya kattık. Her takımın bir bütçesi var. Sezon başında ona sadık kalmanız gerekiyor. Delenler var, ceza alanlar var. Avrupa'da da bununla ilgili ceza alanlar var. Bundan önce çok ceza alan Türk takımı var. Transfer yapın üzerinden gitmemek lazım. Bu konulara da hakim olmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

"LİMİTLERİ DELENLER VAR!"

Transfer limitlerine değinen Buruk, "Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Avrupa'da da bununla ilgili ceza alanlar var. Bundan önce çok ceza alan Türk takımı var. Transfer yapın üzerinden gitmemek lazım. Bu konulara da hakim olmak gerekiyor." diye konuştu.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Yaptıkları transferlere ilişkin konuşan ve Can Armando transferiyle ilgili soruyu cevaplayan Buruk, "Şimdi önemli destekler aldık. Asprilla'nın performansı, Noa Lang'ın geçen haftaki performansına bakınca bize gerçekten katkı sağlayacak iki oyuncu geldi. Renato'nun da işlemleri bitecek. Antremanlarda göreceğiz, genç ve dinamik bir oyuncu. Kadro dinamiği için bunlar çok önemliydi. Bundan sonra sahaya odaklanacağız. Transfer dosyası açtınız sanırım. (Can Armando Güner) Görüşmeler sürüyor. Sezon sonu anlaşma için kendisiyle anlaşma sağlandı. Şu andaki gelişiyle ilgili görüşmeler sürüyor. Transferden çok ben takıma odaklandım." ifadelerini kullandı.

