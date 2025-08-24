Aslıhan Gürbüz ünlü oyuncunun tacize uğradığını duyurdu! Olay detayları açıkladı: Fotoğraflarını çaldı ve...

Son günlerde peş peşe ortaya çıkan ifşalar sosyal medyayı sarsmaya devam ediyor. Fotoğrafçılarla başlayan taciz iddiaları kısa sürede oyunculara kadar uzanırken, yeni bir gelişme dikkat çekti.

İlgili Haber Ünlü oyuncu Jerry Adler hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, meslektaşı Gizem Güçlü’nün yıllar önce açtığı davayı hatırlatarak yaşananları gündeme taşıdı. Gürbüz, sosyal medya hesabında “2021 yılından bir ifşa, arkadaşımdan geliyor” notuyla yaptığı paylaşımda Güçlü’nün maruz kaldığı dijital tacizi açıkladı.

"GÜÇLÜ'NÜN KİMLİĞİNİ KULLANARAK SANAL İLİŞKİLER KURDUĞU İDDİA EDİLDİ"

Gizem Güçlü’nün ifadesine göre, oyuncu ve menajer Ertunç Uygun yaklaşık 10 yıl boyunca fotoğraflarını ve kişisel verilerini izinsiz şekilde kullanarak sahte profiller açtı. Bu profiller üzerinden farklı kişilerle Güçlü’nün kimliğini kullanarak sanal ilişkiler kurduğu iddia edildi. Yaşadıklarının ardından savcılığa başvuran Gizem Güçlü’nün şikâyeti üzerine açılan davada 12 Kasım 2021’de karar çıktı. Mahkeme, Ertunç Uygun’un “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçunu işlediğine hükmederek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Gizem Güçlü

SANIK 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILDI

Gizem Güçlü, yaşadığı bu ağır dijital istismar sonrası yaklaşık savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Dosyada yargılanan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun hakkında 12 Kasım 2021'de görülen son duruşmada karar verildi. Mahkeme, Uygun'un TCK 136/1 maddesi uyarınca 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçunu işlediğine hükmetti. Sanık, 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Gizem Güçlü, yaşananları sosyal medya hesabından şu sözlerle kamuoyuna duyurdu: