Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü oyuncu Jerry Adler hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu

Ünlü oyuncu Jerry Adler hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Jerry Adler hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“The Sopranos” dizisinde “Herman Hesh Rabkin” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti.

“The Sopranos” dizisindeki uzun soluklu rolüyle hafızalara kazınan oyuncu ve tiyatro yönetmeni Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, dün ailesi tarafından duyuruldu.

Ünlü oyuncu Jerry Adler hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu - 1. Resim

"96 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ"

Oyuncu arkadaşı Frank J. Reilly sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Büyük aktör, arkadaşım Jerry Adler bugün 96 yaşında hayatını kaybetti. Onu ikonik rollerinden ve konuk oyuncu olarak yer aldığı birçok yapımdan tanıyorsunuz. 65 yaşına kadar oyunculuğa başlamamış biri için fena değil. IMDb sayfasına göz atın” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Jerry Adler hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu - 2. Resim

Tiyatroda onlarca yıllık kariyeri bulunan Adler, sinema ve televizyonda ise 1990’ların başında görünmeye başladı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da baraj doluluk oranı korkutuyor! Üretimin merkezinde alarm seviyesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven gelen eleştirilerin ardından daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldı - MagazinTepki yağmıştı! Gelen eleştirilere daha fazla dayanamayıp projeden ayrıldıAssos’ta görkemli düğün! Kızını evlendiren Saadettin Saran gözyaşlarına boğuldu - MagazinGörkemli düğün çok konuşuldu! Hüngür hüngür ağladıYıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Betül Şahin'in son hali herkesi şaşırttı - MagazinYıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Son hali herkesi şaşırttıMetin Şentürk’ten kardeşine son görev! Cenazede ayakta durmakta güçlük çekti - MagazinMetin Şentürk'ten kardeşine veda! Güçlükle ayakta durduAtakan Özkaya’dan babasına veda! Cenazede rol arkadaşları yalnız bırakmadı - MagazinBabaya son görevNilgün Belgün’den eski kayınvalide itirafı! “Kahvesine tükürdüm” - MagazinEski kayınvalide itirafı! “Kahvesine tükürdüm”
Sonraki Haber Yükleniyor...