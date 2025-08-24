Ünlü oyuncu Jerry Adler hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu
Güncelleme:
“The Sopranos” dizisinde “Herman Hesh Rabkin” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti.
“The Sopranos” dizisindeki uzun soluklu rolüyle hafızalara kazınan oyuncu ve tiyatro yönetmeni Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, dün ailesi tarafından duyuruldu.
"96 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ"
Oyuncu arkadaşı Frank J. Reilly sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Büyük aktör, arkadaşım Jerry Adler bugün 96 yaşında hayatını kaybetti. Onu ikonik rollerinden ve konuk oyuncu olarak yer aldığı birçok yapımdan tanıyorsunuz. 65 yaşına kadar oyunculuğa başlamamış biri için fena değil. IMDb sayfasına göz atın” ifadelerini kullandı.
Tiyatroda onlarca yıllık kariyeri bulunan Adler, sinema ve televizyonda ise 1990’ların başında görünmeye başladı.
