Ünlü oyuncu Jerry Adler hayatını kaybetti! Acı haberi meslektaşı duyurdu

“The Sopranos” dizisindeki uzun soluklu rolüyle hafızalara kazınan oyuncu ve tiyatro yönetmeni Jerry Adler, 96 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, dün ailesi tarafından duyuruldu.

Oyuncu arkadaşı Frank J. Reilly sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Büyük aktör, arkadaşım Jerry Adler bugün 96 yaşında hayatını kaybetti. Onu ikonik rollerinden ve konuk oyuncu olarak yer aldığı birçok yapımdan tanıyorsunuz. 65 yaşına kadar oyunculuğa başlamamış biri için fena değil. IMDb sayfasına göz atın” ifadelerini kullandı.