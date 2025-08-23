Şifa arayışı faciayla bitti! Yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti
Çankırı'da şifalı olduğu iddia edilen kaynak suyuna giren 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ve 80 yaşındaki Şerife Akkoç çifti, ortamda bulunan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Çankırı'nın Orta ilçesinde şifalı olduğu iddia edilen suya giren çift, suyla birlikte çıkan gaz sebebiyle zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çiftçi, hemoroit hastalığına iyi geldiği iddia edilen ve yer altından çıkan suya girerek içinde oturdu.
Bir süre sonra karı kocanın hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre çiftin suyla birlikte yer altından çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
