ABD ordusunun Karayipler’de hedef aldığı ve 11 kişinin öldüğü tekne saldırısına ilişkin yeni detaylar istihbarat tartışmasını büyüttü. CNN’in ortaya çıkardığı bilgilere göre operasyonu yöneten Amiral Frank Bradley, Kongre üyelerine teknenin yanlış değerlendirme sonucu hedef alındığını, aslında ABD’ye değil Surinam’a giden başka bir gemiyle buluşmaya çalıştığını kabul etti.

ABD ordusunun Karayipler’de vurduğu ve 11 kişinin öldüğü teknenin aslında ABD’ye değil Surinam’a giden başka bir gemiyle buluşmaya çalıştığı ortaya çıktı. CNN’in özel haberine göre operasyonu yöneten Amiral Frank Bradley, milletvekillerine teknenin yanlış istihbarat sonucu hedef alındığını kabul etti.

Bradley, istihbaratın küçük teknenin uyuşturucuyu ikinci bir gemiye aktaracağını öne sürdüğünü, ancak ABD güçlerinin söz konusu gemiyi hiç bulamadığını ifade etti.

ABD UÇAĞINI GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ

Amiral Bradley, teknenin ABD uçaklarını fark ettikten sonra geri döndüğünü de doğruladı. Yani tekne, saldırı anında ABD’ye doğru ilerlemiyordu.

Trump ise saldırının ardından yaptığı açıklamada teknenin “ABD’ye doğru yasadışı uyuşturucu taşırken hedef alındığını” duyurmuştu.

KAZAZEDELER EL SALLADI: TESLİM OLMA MI, YARDIM ÇAĞRISI MI?

ABD ordusu tekneye dört kez ateş açtı.

İlk saldırı gemiyi ikiye böldü.

Hayatta kalan iki kişi alabora olan bölüme tutunarak kurtuldu.

Ancak ABD uçakları ikinci, üçüncü ve dördüncü saldırıları da gerçekleştirdi.

Saldırılar doğrudan kazazedeleri hedef aldı ve ikisini de öldürdü.

Görgü bilgisine sahip kaynaklara göre hayatta kalanlar havadaki uçaklara doğru el sallıyordu, ancak bu hareketin teslim olma mı yoksa yardım çağrısı mı olduğu hâlâ bilinmiyor.

Pentagon, olayla ilgili sorulara cevap vermedi.

"SAVAŞ SUÇU" UYARISI

Pentagon’un kendi savaş hukuku el kitabı, gemi kazazedelerini “yardım ve bakıma muhtaç”, aynı zamanda “her türlü düşmanca eylemden korunması gereken kişiler” olarak tanımlıyor. Bu nedenle kazazedelerin ölümü, ABD Kongresi’nde hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar tarafından mercek altına alındı.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi olaya ilişkin denetim başlatacağını duyurdu.

Amiral Bradley’in emir zinciri, saldırıların neden ölümcül hâle geldiği ve hayatta kalanlara neden ateş açıldığı konusunda soruşturma konusu olmaya devam ediyor.

"GEMİYİ BATIRIN" EMRİ

Bir ABD’li yetkili, Bradley’nin görevi gemiyi batırmak ve içindeki 11 kişiyi etkisiz hale getirmek olarak yorumladığını söyledi. Yetkili, bunun teslim olmaya çalışan kişilere ateş açılması anlamına gelmediğini ve böyle bir talimatın ABD yasalarına göre açıkça yasa dışı sayıldığını da ekledi.

