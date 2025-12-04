ABD, Venezuela'ya kara saldırısı mı başlatıyor? Trump 'yakında' diyerek duyurdu
Venezuela'daki tekne saldırılarının etkisi sürerken, ABD Başkanı Trump, Karayipler üzerindeki "uyuşturucu trafiğinin engellenmesine yönelik" baskıyı artırdıklarına işaret ederek, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız" dedi.
- Trump, Venezuela'dan ABD'ye uyuşturucu akışının kendi döneminde %91 azaldığını savundu.
- Trump, Maduro ile kısa bir görüşme yaptığını ve Venezuela'nın ABD'ye uyuşturucu ve "göndermemesi gereken insanlar" gönderdiğini belirtti.
- ABD Başkanı, Venezuela çevresindeki deniz operasyonlarının ardından yakında "karadan da saldırılara" başlayacakları tehdidinde bulundu.
- Trump, uyuşturucu taşıyan teknelerin vurulmasını desteklerken, yaralı 2 kişinin ikinci bir saldırıda öldürülmesini onaylamadığını ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin Venezuela ile ilgili sorularını cevapladı.
Trump, Venezuela'dan ABD'de ulaştırılan uyuşturucu miktarında kendi döneminde yüzde 91 oranında azalma olduğunu kaydederek, bunun kendi politikaları sayesinde olduğunu savundu.
ABD Başkanı, "Peki sizce Maduro sizin baskılarınıza karşılık verdi mi?" şeklindeki bir soruya, "Bence bu, baskının çok ötesinde. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, ona bazı şeyler söyledim. Bunun ne sonuç vereceğini göreceğiz. Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor." cevabını verdi.
KARADAN SALDIRI TEHDİDİ
Trump, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." dedi.
Öte yandan Trump, Amerikan kamuoyunda birkaç gündür tartışılan ve yaralı 2 kişinin ikinci bir saldırıda öldürülmesine ilişkin kimin emri verdiğine ilişkin konuya da değindi.
ABD Başkanı, "Siz, yaralı olan 2 kişinin ikinci saldırıda öldürülmesini destekliyor musunuz?" sorusu üzerine "Hayır ama teknelerin vurulması kararını destekliyorum. O tekneleri kullananlar, ülkemizde insanları öldürmeye çalıştıkları için suçludur." ifadelerini kullandı.