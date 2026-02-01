Antalya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 49 yaşındaki Zeynep Koçak ile 16 yaşındaki kızı Bilgenur Koçak'ın cenazeleri defnedilmek üzere Konya'ya getirildi. Otobüse bariyerlerin saplandığı kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden anne ve 16 yaşındaki kızının cenazeleri, memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesine getirildi.

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayarak devrildi. Yan yatarak sürüklenen otobüse bariyerlerin saplandığı kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Antalya'daki otobüs kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! Anne ve kızının cenazeleri Konya'ya getirildi

FECİ KAZA ANNE VE KIZINI HAYATTAN KOPARDI

Kazada hayatını kaybedenler arasında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki aile ziyaretinden ikamet ettikleri Alanya'ya dönmekte olan Zeynep Koçak (49) ile kızı Bilgenur Koçak'ın (16) da bulunduğu öğrenildi. Anne ve kızının acı haberi, memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazelerinin Derebucak ilçesine bağlı Durak Mahallesi'ne getirildiği öğrenildi. Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazelerinin yarın öğle namazını müteakip mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

