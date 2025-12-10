Karne tatili ne zaman, 15 tatile kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB tatil takvimi
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilerlemesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, yarıyıl tatilinin başlangıç tarihini ve okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Birinci dönemin sona ermesine kısa bir süre kala, 15 tatilin kaç gün süreceği, ikinci dönemin hangi tarihte başlayacağı ve yaz tatilinin ne zaman açılacağı MEB takvimi üzerinden netleşti.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler uzun yaz tatiline aynı gün itibarıyla girmiş olacak. Peki, Karne tatili ne zaman, 15 tatile kaç gün kaldı?
KARNE TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Birinci dönem öğrencilerin 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini almasıyla sona erecek. Karnelerin dağıtılmasının ardından okullarda yarıyıl tatili başlayacak. Sömestr tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak, toplam 15 gün sürecek.
15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?
Bugünden itibaren 15 tatile 36 gün kaldı. Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin verilmesi ile birlikte sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönem, Haziran ayına kadar devam edecek.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
Mart ayında uygulanacak ikinci ara tatil ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil süreci 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.