Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Anadolu'da yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası "yarın okullar tatil mi" sorusu gündeme geldi. 10 Aralık Çarşamba günü Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum, Bitlis, Van, Ardahan ve diğer illerde okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Güncel kar tatili haberleri için valilik açıklamaları kontrol ediliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin duyurduğu kar yağışı uyarıları sonrası bazı illerde okulların yarın tatil olup olmadığı merak ediliyor. Şu ana kadar valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle yarın için herhangi bir ilde okullar tatil değil. Güncel açıklamalar için valiliklerin resmi hesaplarından yapılan duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor."

Özellikle Doğu Anadolu illeri için verilen kar yağışı uyarısı sonrası 10 Aralık Çarşamba günü tatil beklentisi gündeme geldi. Ancak şu an için resmi bir kar tatili açıklaması bulunmuyor.

