Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle 4 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağını ve sıcaklıkların İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında 3-5 derece düşeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gökgürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Orta Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli kar geliyor! Meteoroloji 4 il için sarı kod verdi

4 İL İÇİN SARI KOD VERİLDİ

Yoğun kar yağışı beklenen Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

SICAKLIKLAR 5 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

