UEFA Konferans Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları 11 Aralık Perşembe günü yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor, TSİ 20.45'te başlayacak mücadelede Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde 11 Aralık Perşembe günü 18 maç oynanacak. Samsunspor, evinde AEK ile konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Samsunspor, Konferans Ligi'nde 4 maçta 10 puan topladı

UEFA Konferans Ligi'nde haftanın programı şöyle:

20.45 Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.45 Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya)

20.45 Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda)

20.45 Samsunspor - AEK (Yunanistan)

20.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya)

23.00 Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya)

23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya)

23.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre)

23.00 Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa)

23.00 Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

23.00 Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere)

