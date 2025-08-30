Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mezarlar tahrip edildi, ekipler harekete geçti! Altından bambaşka bir gerçek çıktı

Mezarlar tahrip edildi, ekipler harekete geçti! Altından bambaşka bir gerçek çıktı

Hatay'da 13 mezarın tahrip edilmesinin ardından ekipler harekete geçti. Mezarlara zarar veren kişinin, akli dengesinin bozuk olduğu ve hastanede tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki 13 mezara zarar verilmiş ve yaşanan olay ilçede merak konusu olmuştu.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayla ilgili gerçek gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemede; mezarlara zarar veren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, söz konusu akli dengesi bozuk şahsın Adana'da tedavi altına alınacağını bildirdi.

MAHALLELİ TEDİRGİN

Mezarlığın zarar gördüğünü dile getiren mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Hasan Yanar, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Özerli Mahallesi mezarlığındayız. Şahıs akli dengesi yerinde olmadığı için serbest bırakıldı ama şu anda muhtarımız ve kaymakamımız konuyla ilgileniyor. Şahsın, hastaneye yatırılmasını istiyoruz. Kabristanda çocuklarımız da oyun oynuyor, mahalleli olarak tedirginiz. Gurbette olan vatandaşlarımız da arayıp tepki gösterdi. Muhtarımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz, bir an önce şahsın hastaneye yatırılmasını bekliyoruz" dedi.

