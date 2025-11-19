Survivor 2026 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, yarışmacı kadrosu hakkında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. En çok aranan isimlerden biri de Deniz Çatalbaş'ı oldu. Survivor 2026 ile anılan "Deniz Çatalbaş kimdir, Survivor'a mı katılıyor?" İşte tüm ayrıntılar..

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonunda yeni isimlerle beraber kadro şekillenmeye başladı. Şu anda arama motorlarında "Deniz Çatalbaş kimdir, Survivor'a mı katılıyor?" sorusuna cevap aranıyor.

Deniz Çatalbaş kimdir, Survivora mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

Deniz Çatalbaş, 28 Şubat 1995 doğumlu İstanbullu sinema ve dizi oyuncusu, model ve eski profesyonel basketbolcudur. Genç yaşta Fenerbahçe, Kayseri Basketbol ve Sakarya Yükseliş altyapılarında basketbol oynayan Çatalbaş, 2019-2020’de katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye 2.’si olarak büyük çıkış yaptı.

Basketbol kariyerinin ardından modellik yapmaya başlayan Deniz Çatalbaş, kısa sürede televizyon karşısına çıkmaya başladı.

2021 yılından itibaren Arka Sokaklar, Hür, Ah Be Birader, Alparslan: Büyük Selçuklu, Aşk ve Gurur gibi popüler dizi ve filmlerde yer aldı.

Deniz Çatalbaş’ın yer aldığı dizi ve filmler şunlardır;

Aşk ve Gurur - Mercan (2023–2024, TV Dizisi)

Hür - Nazlı Üsteğmen (2023, TV Dizisi)

Alparslan: Büyük Selçuklu - Iraz (2023, TV Dizisi)

Ah Be Birader - (2022, Sinema Filmi)

Arka Sokaklar - Aslı Komiser (2021, TV Dizisi)

Deniz Çatalbaş kimdir, Survivora mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

DENİZ ÇATALBAŞ SURVİVOR'A MI KATILIYOR?

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonunda Deniz Çatalbaş yarışmacı olarak yer alacak.

Acun Ilıcalı, Deniz Çatalbaş'ın Survivor'da yarışacağını “Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” sözleriyle duyurdu.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası