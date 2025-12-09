Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakterini canlandıran Ali Öner ismi gündeme geldi. Ali Öner'in oynadığı diziler, yaşı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Şerif karakterine yakınlığı ile ön plana çıkan Gökhan karakterini Ali Öner canlandırıyor. 29 yaşındaki oyuncunun kariyerine dair detaylar merak konusu.

TAŞACAK BU DENİZ'İN GÖKHAN'I ALİ ÖNER KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Ali Öner, 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında podyuma çıkarak derece aldı. Oyuncu olarak ilk ciddi deneyimini 2021 yılında TRT1' ekranlarındaki 15 Temmuz belgeseli Mahrem'de yaşadı. Aynı yıl Teşkilat dizisinde rol aldı. 2022'de Seni Kalbime Sakladım ve O Kız dizilerinde oynadı. Son olarak Taşacak Bu Deniz Gökhan karakteriyle izleyiciyle buluştu.

Taşacak Bu Deniz Gökhan kim? Ali Önerin oynadığı diziler

ALİ ÖNER OYNADIĞI DİZİLER

Mahrem - 2021

Teşkilat - 2021-2022

Seni Kalbime Sakladım -2022

O Kız - 2022

Kurulu Osman - 2023-2024

Yalı Çapkını -2024

Zembilli -2025

Sahipsizler -2025

Taşacak Bu Deniz -2025

Haberle İlgili Daha Fazlası