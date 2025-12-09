TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Özellikle 'Esme' karakterini oynayan Deniz Baysal'ın dizideki durumu araştırılıyor.

Koçari ve Furtuna köyünden Esme ve Adil'in dramatik hikayesini konu edinen dizinin 10.bölüm 2.fragmanı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Taşacak Bu Deniz Esme ölüyor mu? Deniz Baysalın dizideki akıbeti merak ediliyor

Şerif’in yaptıklarını öğrenen Adil’in gözü döner ve Furtunalıların konağını patlatır. Ancak, o esnada Esme’nin konakta olduğu ve tam o esnada Eleni’nin kızları olduğunu öğrendiğinden haberdar değildir.

TAŞACAK BU DENİZ 'ESME' ÖLÜYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin Esme karakterinin 10. bölümde vurulacağı tahmin ediliyor. Ancak dizinin başrol oyuncusu olan 'Esme' karakterinin ölerek diziden ayrılacağı düşünülmemektedir.

Eleni'nin kızı olduğunu öğrenen Esme'nin bu durumu Adil'e anlatması üzerine yaşanacaklar şimdiden merak konusu haline geldi.

DENİZ BAYSAL TAŞACAK BU DENİZ'DEN AYRILACAK MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen karakteri Esme'yi oynayan Deniz Baysal 10. bölümde silahla vurulma ihtimali kafaları karıştırdı.

Deniz Baysal'ın Taşacak Bu Deniz'den ayrılmayacaktır. Konuya ilişkin ne oyuncu ne de yapım tarafından resmi açıklama gelmemiştir.

