Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını bugün açıkladı. Kurul, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplanarak faiz kararına ilişkin detayları kamuoyuna duyurdu. TCMB faiz kararının bir önceki toplantısında politika faizinde indirime gidilmişti. Bugün açıklanan kararda ise Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini %39,5’ten %38’e çekti.

KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Ekim ayında faiz 100 baz puan indirilecek yüzde 39’e çekilmişti. Toplantıda enflasyonun ana eğilimi, talep koşulları ve finansal göstergeler değerlendirilerek mevcut para politikası duruşunun güncellendiği açıklanmıştı. Aralık ayında ise Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirdiğini açıkladı.

