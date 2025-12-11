Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken ünlü oyuncu Feyza Civelek, bu yıl yılbaşı gecesinin en çok merak edilen programlarından biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahne alacak. Ünlü oyuncunun programa dair hazırlıkları şimdiden magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Civelek’in gecede söyleyeceği şarkı da ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre oyuncu Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla tanınan Nilay karakteriyle kazandığı popülerliği, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında da ekrana taşımaya hazırlanıyor.

SAHNE HAZIRLIKLARINA HIZ VERDİ

Civelek, program öncesinde şarkı ve sahne performansıyla ilgili özel dersler alıyor ve sahneye en iyi şekilde çıkmak için hummalı bir hazırlık süreci yürütüyor.

Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de! Seçtiği şarkı manidar

SEÇTİĞİ PARÇAYLA DİZİYE GÖNDERME YAPACAK

Ünlü oyuncunun yılbaşı gecesinde seslendireceği şarkı da belli oldu. Feyza Civelek, seçtiği parçayla hem izleyicilere keyifli bir performans sunacak hem de Kızılcık Şerbeti dizisine küçük bir gönderme yapacak. Edirne-Keşan yöresine ait olan ve yöresel bir halk türküsü niteliği taşıyan “Kızılcıklar Oldu Mu?” adlı parçayı seslendirecek olan Civelek’in, bu sürprizi izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

KIYAFET SEÇİMİ DE MERAK KONUSU

Kıyafet seçimi ve sahne performansıyla da şimdiden merak konusu olan Feyza Civelek, yılbaşı akşamının izlenme rekorları kırması beklenen programında hem şarkısıyla hem de enerjisiyle dikkatleri üzerine çekecek.

