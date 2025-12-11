Bolivya'nın önceki Devlet Başkanı Luis Arce, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Arce, görevi 1 ay önce devretmişti.

Bolivya'da hareketli günler yaşanıyor. Ülkede üst düzey bir hükümet yetkilisi, önceki Devlet Başkanı Luis Arce'nin dün, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in hükümetinde ekonomi bakanı olarak görev yaptığı dönemde, "kamu fonlarını zimmetine geçirme" iddiasıyla ilgili olarak "görev ihlali ve mali suistimal" suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

6 YIL HAPİS YATABİLİR

Arce'nin Bolivya'nın başkenti La Paz'da gözaltında tutulduğu ve kendisine yöneltilen suçlamaların en fazla 4-6 yıl hapis cezası öngördüğü belirtiliyor.

GEÇTİĞİMİZ AY GÖREVİ DEVRETMİŞTİ

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini Rodrigo Paz kazanmıştı. Dönemin Devlet Başkanı Arce ise Paz'ı tebrik ederek, düzenli bir geçiş süreci için hazır olduklarını bildirmişti. Seçimleri kazanan Paz, 8 Kasım'da parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

