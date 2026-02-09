Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 verileri, İstanbul’un en az nüfuslu ilçesini ortaya koydu. Megakentin kalabalık yapısına rağmen, Adalar ilçesi düşük nüfusuyla dikkat çekti.

Türkiye’nin 2025 nüfusu 86 milyon 92 bin 168 olarak açıklandı. İstanbul’un nüfusu, geçen yıl bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükselirken, nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un en az nüfuslu ilçesi ise 17 bin 489 kişiyle Adalar oldu.

ADALAR'I ŞİLE VE ÇATALCA İZLEDİ

Adalar’ı 50.090 nüfusla Şile ve 81.143 kişiyle Çatalca izledi.

Nüfusu görece düşük olan diğer ilçeler ise sırasıyla Silivri (240.029), Beykoz (246.833), Bayrampaşa (272.978), Büyükçekmece (283.239), Çekmeköy (315.959), Arnavutköy (358.469) ve Bakırköy (218.204) olarak kaydedildi. İstanbul’un kalabalık yapısına rağmen bazı ilçelerde nüfus yoğunluğunun daha sınırlı olduğu dikkat çekti.

ESENYURT, NÜFUSU 1 MİLYONU GEÇEN İLK İLÇE OLDU

İstanbul'da nüfusun en kalabalık olduğu ilçe olan Esenyurt'ta 2025 yılı nüfusu 1 milyon 3 bin 905 olarak belirlendi. Böylece, Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu.

