Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Güllü’nün ölümüne ilişkin davada, olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi dosyaya girdi. Ulu, ifadesinde Güllü’nün kızı tarafından pencereden aşağı itildiğini söyledi. Bu gelişmenin ardından Tuğyan, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçının, son doğum günü görüntüleri ve tuttuğu dilek ortaya çıktı.

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 51 yaşındaki sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise “ev hapsi” şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ulu’nun babası A.U., evlerinde kaldıkları T.Y. ve şoför olarak bilinen şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Güllü’nün son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı! Evlatları için tuttuğu dilek manidar

SULTAN NUR ULU: TUĞYAN GÜLLÜ ANNE’Yİ İTTİ, ŞOK OLDUM

Savcılıktaki ifadesinde Sultan Nur Ulu, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk.”

SON DOĞUM GÜNÜNE AİT GÖRÜNTÜLER…

Öte yandan 51 yaşında hayatını kaybeden Güllü’nün son doğum günü görüntüleri ve dileği de ortaya çıktı. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın paylaştığı görüntülerde Güllü’nün, doğum gününde çocukları ve torunu için dilek tuttuğu görüldü. Pastasını üflerken, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerimin ömrünü uzun eyle. Evlatlarıma dilediğim gibi bu veledin de üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle. Çok güzel bir doğum günü pastası” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Doğum günü pastasında Güllü ve torununun fotoğrafının yer aldığı, kutlamaya kızı Tuğyan’ın da katıldığı belirtildi.

GÜLLÜ’YÜ “HADİ GÖRÜŞÜRÜZ, BAY BAY” DİYEREK İTMİŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında ev içi güvenlik kameralarına ait ses kayıtları, analiz edilmek üzere TÜBİTAK’a gönderilmişti. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, TÜBİTAK’tan gelen raporda, ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu belirtilen “Atacağım şimdi seni” ifadesinin net şekilde tespit edildiği belirtildi.

Rapora göre, boğuşmanın ardından Gülter’in annesini pencereden aşağı ittiği, Güllü’nün düşmesinin ardından ise “Hadi görüşürüz, bay bay” dediği belirlendi. Bu sözlerin de Gülter’e ait olduğu ifade edildi.

MÜZİĞİN SESİNİ AÇIP YAPMIŞLAR

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Gülter ve arkadaşı Ulu, yüksek miktarda alkol alan Güllü banyoya girdikten sonra penceresi yere yakın olan odaya geçerek pencereyi açtı. Zanlıların, Güllü’nün sevdiği roman havası “Malkara”yı açtığı, müziği duyan Güllü’nün banyodan çıkarak “O ne lan” diyerek odaya gittiği, burada yaşanan boğuşma sırasında pencereden aşağı itildiği öne sürüldü.

