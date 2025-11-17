Ekvador'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 21 kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı
Ekvador'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Ülkenin Simiatug kentinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 21 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Ekvador'da feci bir kaza meydana geldi.
Ülkenin Simiatug kentinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
FECİ KAZADA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ
Yetkililer, otobüsün Simiatug ve Ambato şehirleri arasında yolda kontrolden çıkarak, 150 metre yükseklikten yuvarlandığını ifade etti.
Yetkililer, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR