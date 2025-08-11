Ekvador'da gece kulübü faciası: 8 hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Güney Amerika’nın Pasifik kıyısındaki ülkesi Ekvador, çete şiddetinin gölgesinde yeni bir kanlı saldırıya sahne oldu. Guayas eyaletine bağlı Santa Lucía kasabasında bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırı yerine ulaştıklarında 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastanede öldüğünü belirtti. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Santa Lucía, çete şiddetini önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan edilen Guayas kıyı iline bağlı küçük bir kasaba.

AFP ve yerel medya, ölenler arasında gece kulübü sahibinin de bulunduğunu, bu kişinin Santa Lucía Belediye Başkanı Ubaldo Urquizo’nun kardeşi olduğunu bildirdi.

Yerel yönetim, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda belediye başkanına başsağlığı dileyerek, “Bu zor zamanda güç ve rahatlık bulabilmeleri için dualarımızı yükselterek, kederlerine saygı ve dayanışma ile katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

GUAYAS'TA ŞİDDET SARMALI

Saldırı, Guayas bölgesinde son haftalarda yaşanan şiddet olaylarının devamı niteliğinde.

19 Temmuz’da bir bilardo salonunda 9 kişi öldürüldü.

27 Temmuz’da bir barda 17 kişi vurularak hayatını kaybetmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Ocak 2024’te çete suçlarına karşı savaş ilan etmişti. Ancak artan askeri varlığa rağmen şiddet olayları sürüyor.

Resmi rakamlara göre Ocak-Mayıs 2025 döneminde ülkede 4.051 cinayet işlendi.

Hükümet verilerine göre, dünyada üretilen kokainin %70’i Ekvador limanlarından geçiyor ve ülke, Avrupa’ya giden en büyük kokain rotasının merkezi konumunda.