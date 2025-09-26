Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3. Sayfa > Temizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktı: 200 bin liralık ziyneti çalındı

Temizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktı: 200 bin liralık ziyneti çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Temizlik için yardıma çağırdığı komşusu hırsız çıktı: 200 bin liralık ziyneti çalındı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da komşusuna temizlik için giden kadın, fırsatını bulunca çantadaki 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. Polis ekipleri kısa sürede hırsızı yakalayarak adliyeye sevk etti.

Samsun'da yardıma gittiği komşusunun evinden 200 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

200 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ÇALDI

Olay, İlkadım ilçesinde 25 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir’de yaşayan N.A. (41), Samsun’daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K.’yı yanına çağırdı. H.K., bu sırada evde bulunan çantadan 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

N.A.'nın çantasındaki 200 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını polise bildirmesi üzerine polis olayla ilgili araştırma yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin mağdurun karşı komşusu H.K. (34) adlı kadın olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan H.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

