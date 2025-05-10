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Ekvador'da suç örgütüne operasyon! Çatışmada 8 asker öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekvador&#039;da suç örgütüne operasyon! Çatışmada 8 asker öldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da suç örgütüne düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. 8 asker ölürken, yaralanan bazı askerler ise hastaneye kaldırıldı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ordu, Kolombiya sınırına yakın Napo kenti kırsalında suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çıkan çatışmada 8 asker öldü, yaralanan bazı askerler hastaneye kaldırıldı.

Yerel basına göre operasyon, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı "Comandos de la Frontera" adlı gruba yönelik gerçekleştirildi. Söz konusu grubun, Punino Nehri'nin yukarı havzasında yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

YASA DIŞI ALTIN MADENCİLİĞİ

Yasa dışı altın madenciliği, Ekvador Amazonları'ndaki Punino Nehri bölgesinde 2019'dan bu yana yaklaşık bin 500 hektarlık ormanlık alanın yok olmasına neden oldu.

Ülkede yasa dışı madenciliği başlıca gelir kaynaklarından biri haline getiren çeteler, uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve adam kaçırma suçlarına da karışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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