Amedspor - Erzurumspor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı

Trendyol 1'inci Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştı. İlk gol, Erzurumspor adına 8'inci dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amedspor, 10'uncu dakikada Dia Saba ile skoru eşitledi. Ev sahibi, 58'de Fernando ile öne geçti. Erzurumspor, 87'de Eren Tozlu'nun penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bu skorla biten maç sonu istenmeyen olaylar yaşandı.

HEM SAHA HEM TRİBÜN KARIŞTI

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ün de izlediği karşılaşmanın sonunda iki takım futbolcuları ve teknik ekipleri birbirine girdi. Yeşil sahada başlayan gerginlik kısa sürede tribünlere sıçradı.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Sahaya yabancı maddeler atılırken, bazı taraftarlar da sahaya girdi. Çevik kuvvet ekipleri, kalkanlarla olaya müdahale etmek için yoğun uğraş verdi.

Her iki takımın futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına gidebildi.