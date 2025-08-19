Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Amedspor - Erzurumspor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı

Amedspor - Erzurumspor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Amedspor - Erzurumspor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı
Amedspor, Erzurumspor, Kavga, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır'da 2-2 berabere kaldı. Bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken; bazı taraftarlar sahaya girdi ve sahaya yabancı maddeler fırlatıldı. Her iki takımın futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Trendyol 1'inci Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaştı. İlk gol, Erzurumspor adına 8'inci dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amedspor, 10'uncu dakikada Dia Saba ile skoru eşitledi. Ev sahibi, 58'de Fernando ile öne geçti. Erzurumspor, 87'de Eren Tozlu'nun penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bu skorla biten maç sonu istenmeyen olaylar yaşandı.

Amedspor - Erzurusmpor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı - 1. Resim

HEM SAHA HEM TRİBÜN KARIŞTI 

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ün de izlediği karşılaşmanın sonunda iki takım futbolcuları ve teknik ekipleri birbirine girdi. Yeşil sahada başlayan gerginlik kısa sürede tribünlere sıçradı. 

Amedspor - Erzurusmpor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı - 2. Resim

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Sahaya yabancı maddeler atılırken, bazı taraftarlar da sahaya girdi. Çevik kuvvet ekipleri, kalkanlarla olaya müdahale etmek için yoğun uğraş verdi.

Amedspor - Erzurusmpor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı - 3. Resim

Her iki takımın futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına gidebildi.

Amedspor - Erzurusmpor maçı sonrası ortalık fena karıştı! Sahada kavga, tribünde olay çıktı - 4. Resim

