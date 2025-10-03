Beşiktaş'a derbi öncesi bir iyi bir de kötü haber!

MURAD TAMER - Süper Lig'de Göztepe yenilgisinden sonra alınan Kayrerispor ve Kocaelispor galibiyetleri Beşiktaş’ta moralleri yükseltmişti. Ancak Kocaelispor maçında omzu çıkan takımın golcüsü Tammy Abraham’ın durumu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Omuzu yerine takılan İngiliz golcünün travmaya bağlı olarak ağrılarının şiddetlendiği öğrenildi. Dünkü idmana çıkmayan Abraham’ın derbide forma giyme ihtimali de azaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu Galatasaray derbisinde hücum hattında değişiklik yapmak zorunda kalacak.

JOTA MI TOURE Mİ?

Tecrübeli teknik adamın son taktik çalışmalarda El Bilal Toure’yi santrforda denediği öğrenildi. Kocaelispor maçının son 35 dakikasında santrforda görev yapan Fildişili oyuncunun sol kanattaki kadar etkili olamadığı görülmüştü. Sergen Yalçın, santrfor konusunda alternatif çözümler üretmeye de çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın, Jota Silva’yı da santrforda kullanabileceği öğrenildi. Portekizli yıldız kariyerinde 20 defa santrforda görev yaptı ve bu maçlarda beş gol ve bir asistlik performans sergiledi.

NDİDİ SEVİNCİ

Zorlu Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ediyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Wilfred Ndidi, önceki günkü idmanda yer almamıştı. İngiliz oyuncu dün yapılan çalışmaya katıldı. Siyah beyazlılar hazırlıklarını bugün yapılacak idmanla tamamlayacak.

SERGEN YALÇIN BURUK'A ÜSTÜN

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın ile Galatasaray’ın hocası Okan Buruk bugüne kadar dokuz defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Sergen Yalçın beş, Buruk ise iki kere galip geldi. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki teknik adam derbide ilk defa birbirlerine rakip olacak.