Legia Varşova-Samsunspor maçında ilginç anlar! Zeki Yavru bacaklarından tutularak sürüklendi
Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup etti. Maçın 90. dakikasında ise ilginç anlar yaşandı. Samsunspor kaptanı Zeki Yavru'nun sakatlanarak kendini yere bırakması sonrası yanına gelen Legia Varşova kaptanı Artur Jedrzejczyk, Yavru'yu bacaklarından tutarak saha dışına sürüklemeye çalıştı.
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, Polonya temsilcisi Legia Varşova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jeremie Pignard yönetti.
Anthony Musaba’nın 10. dakikada attığı golle Samsunspor, Legia Varşova karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor 3 puanı hanesine yazdırdı.
ZEKİ YAVRU'YU SÜRÜKLEYİP DIŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI
Maçın son anlarında sakatlanan ve acıyla kendini yere bırakan Zeki Yavru'yu Legia'nın kaptanı 37 yaşındaki stoper Artur Jedrzejczyk, sahalarda ender görülecek şekilde bacaklarından tutarak dışarı çıkarmaya çalıştı. O anlarda tansiyon yükselirken, Jedrzejczyk sarı kart gördü.
İşte o anlar:
