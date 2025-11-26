İngiltere'de hükümet tarafından yürütülen ve çocuklar için ölümcül olan "EV-D68" adlı virüsün yayılmasını simüle eden "Pegasus Tatbikatı" büyük tartışmaya neden oldu. Tatbikat senaryosunda okulların kapatılmasına karar verildi, sokaklar göstericilerle doldu.

DailyMail’in haberine göre İngiltere genelinde birçok okulun hükümet tarafından yürütülen gizli bir “pandemi hazırlık tatbikatı” kapsamında ani şekilde kilitlenmesi, ülkede büyük tartışmaya neden oldu. Tatbikat, yalnızca okul kapanmalarını değil, aynı zamanda "EV-D68" adlı virüsün çocuklar arasında hızla yayıldığı, sağlık sisteminin zorlandığı ve toplumda panik dalgası oluştuğu varsayımlarını içeriyordu.

Tatbikat kapsamında hayali olduğu belirtilen EV-D68" adlı virüs çoğunlukla yaşlıları etkileyen Covid-19'un aksine, özellikle çocuklar için ölümcül olarak tanımlandı. Geçen ay sona eren ve tüm büyük devlet dairelerinin katıldığı Pegasus Tatbikatı, gerçek hayattaki küresel bir acil durumu simüle etti. Tatbiklatta yer alan yetkililer, yeni pandemi kapsamında okulların kapatılmasına karar verdi.

"ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR"

Tatbikat senaryosu, enterovirüsün yeni bir versiyonu olan "EV-D68"in Güneydoğu Asya'daki kurgusal bir adada ortaya çıkıp dünyaya yayılmasını içeriyordu. Senaryo kapsamında, "EV-D68"in bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde solunum yetmezliğine, beyin şişmesine ve nadir durumlarda felce yol açtığı belirtildi.

İngiltere'de çocuklar için ölümcül olduğu varsayılan virüs için gizli bir pandemi tatbikatı yapıldı.

Pegasus Tatbikatı, bu yıl Eylül, Ekim ve Kasım aylarında üç bölüm halinde yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Oxford Üniversitesi'nde Yeni Enfeksiyonlar ve Küresel Sağlık Profesörü olan Sir Peter Horby, "Enterovirüs seçimi iyi bir seçim çünkü gerçek bir ihtimal ve gerçek riskler içeriyor ancak daha önce gördüklerimizden farklı." dedi.

Diğer taraftan, sadece resmi kurumların ve devlet dairelerinin katıldığı tatbikata gerçek öğrenciler katılmadı ve okullar fiilen kapatılmadı.

PROTESTO VE KAOS SENARYOSU DA UYGULANDI

Tatbikatın bir diğer ayağı ise toplum tepkisini ölçmeye yönelikti. Kurgusal bir senaryoya göre, virüsün çocuklarda ağır semptomlar göstermesi ve okulların kapanması halk arasında öfkeye neden olduğu; sokaklarda “kapanmalara karşı protestolar” düzenlendiği varsayıldı.

AŞAMA AŞAMA TATBİKAT SENARYOSU

Pegasus Tatbikatı'nın birinci şamasında katılımcılara, Güneydoğu Asya'daki kurgusal 'Musiyana' Adası'nda yeni bir enterovirüs salgınının meydana geldiği ve bunun Malezya ve Singapur'a yayıldığı söylendi. Salgın, yerel bir 'yemek festivali'nin ardından ortaya çıkmış ve 17 Eylül'de bir çocuk hayatını kaybetmişti.



İkinci aşamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) resmen pandemi ilan etti, okullar kapatıldı ve hastaneler baskı altına girmeye başladı. Sosyal mesafeye karşı protestolar da başladı.



Üçüncü aşamada, ülke çapında karantina ilan edildi ve temel olmayan işletmelerin kapatılması emredildi. Domuzlarda taşındığı düşünülen virüsün, İngiltere'deki sürüleri enfekte halinde gıda sıkıntısına da yol açabileceği endişesi oluşturuldu.

"TARİHTEKİ EN BÜYÜK PANDEMİ TATBİKATI"



Konuya ilişkin açıklama yapan hükümet sözcüsü, "Pegasus tatbikatı bu sonbaharda tamamlandı ve İngiltere tarihindeki en büyük pandemi simülasyonuydu; her hükümet departmanını, dört ülkeyi ve birçok hükümet kurumunu içeriyordu. Katılımcıları test etmek ve kamu kurumlarının bir pandemiye cevap verme yeteneğini iyileştirmek için bunu yaptık." dedi.

