Beşiktaş zorlu Samsunspor maçında sahasında iki puan daha bırakarak seri yapma şansını kaybetti. Takımda moraller yine düşerken, teknik direktör Sergen Yalçın da farklı arayışlara girmiş durumda. Rafa Silva krizi patlayınca tecrübeli teknik adam, 10 numarayı Cerny’ye emanet etmişti. Cengiz Ünder’in sağ kanatta etkili olmasına rağmen, gerçek bölgesi sağ olan Cerny yeni rolünde bocaladı; performansı düştü, morali de sarsıldı. Bu tablo üzerine Yalçın, Benfica’da da bu bölgede oynayan Orkun Kökçü’yü gerçek pozisyonu olan 10 numaraya çekme kararı aldı.

ABRAHAM’A KESİK

Bu değişiklikle birlikte Cerny yeniden kanatlara dönecek. Önce sağda başlayacak olan yıldız oyuncunun, Karagümrük maçında sol çizgide denenmesi planlanıyor. Bu durumda haftalardır ilk 11 şansı bekleyen Jota Silva’nın da hayalleri suya düşecek. Sol kanatta görev yapan Portekizli oyuncu, Antalyaspor maçındaki performansı ve attığı gol sonrasında Samsunspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkmayı ümit ediyordu. Öte yandan Sergen Yalçın’ın, Abraham yerine santrforda El Bilal’i kullanmakta kararlı olduğu öğrenildi.

Cerny

SOLDA DA ETKİLİ

Kariyerinde 51 maçta sol kanatta oynayan Cerny, bu bölgede 13’er gol ve asist üreterek dikkat çeken bir verimlilik yakalamıştı. Beşiktaş’ta ise henüz sol kanatta görev yapmadı.

MURAD TAMER

