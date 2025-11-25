Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130E uçağının karakutusuna ilişkin çözümleme sürecinin en az iki ay daha sürmesi beklendiği öğrenildi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Kamuoyu bu çözümlemeden çıkacak sonuçları merakla beklerken söz konusu karakutunun uçağa sonradan eklendiği belirtildi.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki C-130’ların karakutu sistemleri, uçakların ilk üretim konfigürasyonlarında bu kapasite bulunmadığı için Türkiye tarafından millî imkânlarla modernize edildi.

C-130 envantere girdiğinde bazı kayıt sistemleri bulunmuyordu. Bu nedenle, TSK, ihtiyaç duyulan kayıt kapasitesini sağlamak üzere modernizasyonu Erciyes Projesi kapsamında kendi imkânlarıyla geliştirdi. Modernizasyonla birlikte uçakların uçuş verileri güvenli şekilde kayıt altına alınabilir hâle getirildi.

Sayısal kokpit tasarımına geçişle birlikte uçaklara renkli çok işlevli görev ekranları, kayar harita kabiliyeti, Link-16 taktik veri bağlantısı, gece görüş gözlüğü uyumlu aydınlatma ve gelişmiş sivil-askeri seyrüsefer sistemleri entegre edildi. Ayrıca çarpışma önleyici sistemler, GPS altyapısı, gelişmiş otomatik uçuş yönetimi uçaklara kazandırıldı. TUSAŞ mühendisleri C-130’ların merkezî kontrol bilgisayarını da tamamen yeniledi.

Projede 23 sistem ve 117 bileşen modernize edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 14 ayda bir bakıma giren uçakların tüm gövdesi lazer sistemi ile taranıyor. Gövde de herhangi bir hasar tespit edilmesi durumunda değiştiriliyor.

