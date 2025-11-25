Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak “CHP derhâl arınmalı ve yoluna devam etmelidir” çağrısında bulunmasının yankıları sürüyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Genel merkez yönetimine ve Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, CHP eski lideri hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını ve partiden ihraç edilmesini talep etmeye başladı.

Parti üyelerinin il ve ilçe teşkilatlarına başvuru yapabilmesi için örnek dilekçe hazırlayan troller, Kılıçdaroğlu’nun 6 maddeden ihracını istedi.

Kılıçdaroğlu’nun, Program, kurultay ve grup kararlarına aykırı davranmak, partinin temel ilkelerine aykırı siyasal eylemlere katkıda bulunmak, parti yararlarını zedeleyici propaganda yapmak, parti görevlilerine küçültücü sözler söylemek, yöneticiler hakkında söylentiler çıkarmak, parti üyeleri hakkında küçük düşürücü sözler söylemek maddelerini ihlal ettiğini öne süren troller, üyelerin dilekçeyle partiye başvurmaları çağrısında bulundu.

Kurultay öncesinde yeni bir tartışma istemeyen Özgür Özel ve parti yönetiminin Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve ihraç edilmesine yönelik talepleri işleme almayacağı belirtiliyor.

SEZER DOGRU

