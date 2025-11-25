Yeni yılda yıllık 4 bin kWh’nin üzerinde elektrik tüketen yaklaşık 2,5 milyon abone devlet desteği dışında kalacak ve serbest tüketici olarak farklı tedarikçilerle anlaşma yapabilecek. Bakanlık ayrıca doğalgazda şehir bazlı kademeye geçerken, enerji altyapısı için Dünya Bankası’yla 6 milyar dolarlık finansman süreci başlattı.

Yeni yılda hayata geçecek, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaat-984 TL) geçen abonelerin devlet desteği alamamasına ilişkin düzenleme öncesinde enerji dağıtım şirketleri, abonelerine uyarı bildirimleri yapmaya başladı.

Abonelere gönderilen mesajda, “Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz” ifadeleri yer alıyor.

Düzenlemeden 43 milyon elektrik abonesinin yüzde 6’sına denk gelen 2,5 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor.

ŞEHİRDEN ŞEHİRE DEĞİŞECEK

Bakanlık, önümüzdeki yıl itibarıyla doğalgazda da kademe uygulamasına geçme kararı almıştı. Doğalgazdaki kademe uygulaması şehirlere göre farklı olabilecek.

İllerin sıcaklık değerlerine göre doğalgaz kullanımları kış aylarında farklılık gösterirken kademe, mesela Erzurum’da başka İstanbul’da başka uygulanacak. Ancak aynı düzenleme elektrikte uygulanmadığı için yazın klimaları çok kullanan Antalya, Adana gibi şehirlerdeki vatandaşlar elektrikteki kademeye daha fazla takılıyor.

Antalya bölgesinde 300 bin hanenin tüketim ortalamasının belirlenen kademenin üzerinde kaldığı ve desteklemeden çıkarıldıkları öğrenildi. Destekleme dışına çıkacak aboneler serbest tüketici olmanın avantajından da faydalanabilecek.

Diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak elektrik enerjisi satın alabilecek. Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek.

ENERJİ ALTYAPISINA 6 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN YOLDA

Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölges Başkan Yardımcısı Antonella Bassan le lk etapta 6 mlyar doları bulan fnansman paket çn çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Bayraktar, “Söz konusu fnansman, rüzgâr ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı çn belrledğmz 120 bn megavat hedefne ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrk letm yatırımlarında kullanılacak. Yenleneblr enerj, nükleer ve doğalgaz gb konularda ş brlğ fırsatlarını da değerlendrdk” ded.

