2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin bir ayağı İstanbul’da

FIBA İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin yapılacağı 4 ev sahibi şehri açıkladı. Elemeler İstanbul, Fransa’nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko’nun San Juan ve Çin’in Wuhan şehirlerinde düzenlenecek. Her ev sahibi şehirde 6'şar takımın katılacağı eleme turnuvası gerçekleştirilecek. Turnuvalar 11-17 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Elemelerde mücadele edecek 24 takım şöyle:



2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ev sahibi olarak direkt katılan: Almanya

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Çekya

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Macaristan

2025 FIBA Kadınlar AfroBasket ilk 4 takımı: Mali, Nijerya, Senegal, Güney Sudan

2025 FIBA Kadınlar AmeriCup ilk 6 takımı: Arjantin, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Porto Riko, ABD

2025 FIBA Kadınlar Asya Kupası ilk 6 takımı: Avustralya, Çin, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Filipinler

2025 FIBA Kadınlar EuroBasket ilk 5 takımı: Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye