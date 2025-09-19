Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin bir ayağı İstanbul’da

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin bir ayağının İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

FIBA İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin yapılacağı 4 ev sahibi şehri açıkladı. Elemeler İstanbul, Fransa’nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko’nun San Juan ve Çin’in Wuhan şehirlerinde düzenlenecek. Her ev sahibi şehirde 6'şar takımın katılacağı eleme turnuvası gerçekleştirilecek. Turnuvalar 11-17 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin bir ayağı İstanbul’da düzenlenecek - 1. Resim

Elemelerde mücadele edecek 24 takım şöyle:

2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ev sahibi olarak direkt katılan: Almanya
2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Çekya
2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Macaristan
2025 FIBA Kadınlar AfroBasket ilk 4 takımı: Mali, Nijerya, Senegal, Güney Sudan
2025 FIBA Kadınlar AmeriCup ilk 6 takımı: Arjantin, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Porto Riko, ABD
2025 FIBA Kadınlar Asya Kupası ilk 6 takımı: Avustralya, Çin, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Filipinler
2025 FIBA Kadınlar EuroBasket ilk 5 takımı: Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye

