Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan’ın öldüğüne dair sosyal medyada yayılan iddialar Pakistan’ı ayağa kaldırdı. Adiala Cezaevi yönetimi, Khan’ın hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak söylentilere cevap verdi.

Pakistan’da 2023’ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Khan hakkında ortaya atılan “öldü” iddiaları, ülke genelinde büyük tedirginliğe yol açtı.

Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI), eski başbakanın 6 haftadır izole tutulduğunu ve ailesiyle görüştürülmediğini duyurması sonrası söylentiler hızla yayıldı.

CEZAEVİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA: KHAN HAYATTA VE TAMAMEN SAĞLIKLI

Rawalpindi’deki Adiala Cezaevi, çıkan haberleri net bir ifadeyle reddetti. Açıklamada, "PTI’nin kurucusu Adiala Cezaevi’nde bulunuyor ve tamamen sağlıklı. Sağlığıyla ilgili söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Sağlığı sürekli gözetim altında tutuluyor." denildi.

Yalanlama sonrası, sosyal medyadaki karışıklık bir süre daha devam ederken, Khan’ın destekçileri cezaevi önünde oturma eylemi düzenledi.

PTI: AŞAĞILIK SÖYLENTİLER AFGAN VE HİNT MEDYASINDAN YAYILIYOR

PTI tarafından yapılan açıklamada, Imran Khan’ın sağlık durumuna ilişkin "aşağılık söylentilerin" Afgan ve Hint medyası ile bazı yabancı sosyal medya hesaplarından yayıldığı ifade edildi.

Parti, hükümetten bu iddiaları derhal ve açık bir dille yalanlamasını talep etti.

Ayrıca Khan’ın sağlık, güvenlik ve cezaevi şartlarıyla ilgili resmi ve şeffaf bir açıklama yapılması istendi.

"AİLE ZİYARETİ BİR LÜTUF DEĞİL, YASAL BİR HAKTIR"

PTI Sözcüsü Zulfikar Bukhari, sert ifadelerle hükümeti hedef aldı. Açıklamasında:

"Her tutuklu, ailesinin nerede olduğunu bilme ve gecikmeden görüşme hakkına sahiptir. Khan’ın ailesinin 6 haftadır görüşememesi, şeffaflık ve temel haklar açısından kabul edilemez. Aile ziyareti bir lütuf değil, yasal bir haktır."

Bukhari, Khan’ın kız kardeşlerinin cezaevi önünde oturmak zorunda kalmasının, "ülkenin hukuk düzeninin ne kadar zayıfladığını gösterdiğini" söyledi.

IMRAN KHAN HAKKINDAKİ DAVALAR: 150’DEN FAZLA SUÇLAMA

Nisan 2022’ye kadar başbakan olan Imran Khan, 5 Ağustos 2023’te yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ardından:

Devlet mülkü hediyeleri satma davasında 3 yıl hapis aldı, cezası ertelendi.

“Devlet sırlarını ifşa etmek” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu davada İslamabad Yüksek Mahkemesi 3 Haziran 2025’te beraate hükmetti.

Khan’ın eşi Büşra Khan da yolsuzluk davasında 7 yıl hapis cezası almış ve gözaltına alınmıştı.

Imran Khan hakkında halen 150’den fazla ceza davası bulunuyor ve eski başbakan bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutuluyor.

MÜZEYYEN BIYIK

