Pakistan eski Başbakanı İmran Han’ın cezaevindeki akıbeti belirsizliğini korurken, görüşme yasağı ve görüşme talep eden yakınlarına polis şiddeti iddiaları sır perdesini derinleştirmeye başladı. Sessizliğin hakim olduğu Adiala Hapishanesi'nin duvarları, içeride gerçekten ne yaşandığını gizlemeye devam ediyor.

Pakistan hükümeti, sosyal medyada Pakistan eski Başbakanı İmran Han’ın öldüğüne dair sahte haberler dolaşırken, bir aydan uzun süredir İmran Han ile görüşmelere yönelik örtülü bir yasak uyguluyor.

GÖRÜŞME TALEP EDEN YAKINLARI ACIMASIZCA DARP EDİLDİ İDDİASI

Hindistan merkezli NDTV World'den edinilen bilgilere göre Han’ın cezaevinde öldüğüne dair söylentiler yayılırken, üç kız kardeşi, kendileriyle görüşme taleplerinin reddedilmesi üzerine polis tarafından "acımasızca darp edildiklerini" iddia etti.

Han’ın kız kardeşleri Noreen Khan, Aleema Khan ve Uzma Khan, bu hafta Rawalpindi’deki Adiala Hapishanesi önünde toplanarak Han ile görüşmelerine izin verilmesini talep ederken polis tarafından kendilerinin ve PTI (Pakistan Adalet Hareketi) destekçilerinin saldırıya uğradığını söyledi.

YAKLAŞI 1 AYDIR GÖRÜŞMEK YASAK

Han, 2023’ten bu yana Adiala Hapishanesi’nde tutuluyor. Kız kardeşleri, üç haftadan uzun süredir Han ile görüştürülmediklerini dile getiriyor.

PTI, Han’ın kız kardeşleri ve destekçilerinin hapishane önünde otururken polis tarafından "üstlerine çullanılarak" ve "acımasızca darbedilerek" uzaklaştırıldığını açıkladı. Parti, Han’ın kız kardeşlerine ve destekçilere yönelik bu “brutal” saldırıyla ilgili bağımsız bir soruşturma talep etti.

KARDEŞLERİNİN AÇIKLAMALARI

Han’ın kız kardeşleri, Pencap Emniyet Müdürü Usman Anwar’a gönderdikleri mektupta, şiddetin "vahşice, organize bir şekilde ve hiçbir provoke olmaksızın" polis tarafından uygulandığını belirtti.

Noreen Niazi, "Onun sağlık durumu hakkındaki endişelerimiz nedeniyle barışçıl bir protesto düzenledik. Ne yolları kapattık ne de kamu düzenini engelledik. Ancak herhangi bir uyarı olmaksızın sokak lambaları kapatılarak ortam karanlığa gömüldü. Ardından Pencap polisi tarafından organize bir saldırı gerçekleştirildi" dedi.

"71 yaşında bir kadın olarak, saçlarımdan çekildim, yere fırlatıldım ve yol boyunca sürüklendim. Görünür yaralar aldım" ifadelerini kullandı.

Han’ın kız kardeşi, oradaki diğer kadınların da tokatlandığını ve sürüklendiğini söyledi.

"Polisin bu davranışı, son üç yılda barışçıl protestolara yönelik ayrım gözetmeyen güç kullanımının parçası olan daha geniş ve endişe verici bir modelin yansımasıdır"

Kız kardeş, "Polisin davranışı tamamen suç teşkil eden, yasa dışı, ahlaken kabul edilemez ve demokratik bir toplumda kolluk kuvvetlerinin temel görevleriyle çelişen bir eylemdir" dedi.

Han’ın kız kardeşleri, Pencap Emniyet Müdüründen saldırıya karışan tüm polisler hakkında derhal işlem başlatmasını istedi.

İMRAN HAN’IN HAPİSTEKİ DURUMU

PTI’nin kurucu lideri olan Han, Ağustos 2023’ten bu yana birden fazla dava kapsamında hapiste bulunuyor. Hükümet, bir aydan uzun süredir Han ile görüşmelere yönelik örtülü bir yasak uyguluyor. Bu süre zarfında Han’ın öldüğüne dair sahte haberler sosyal medyada hızla yayıldı.

PTI, Han’ın tamamen izole edildiğini ve tek kişilik hücrede tutulduğunu belirtiyor.

Hukuk ekibinden bir avukat, Han’a kitapların, temel ihtiyaçların ve avukatlarına erişimin bile engellendiğini söyledi. Avukat Khalid Yousaf Chaudry, "Burada orman kanunu işliyor; sadece yöneten canavarın hakları var. Kimsenin başka bir hakkı yok" dedi.

Khyber-Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Sohail Afridi’nin bile Han ile görüşmesine izin verilmedi. Afridi, üst üste yedi kez hapishaneye gitmesine rağmen içeri alınmadı. Han, hapishane yetkililerinin bir ordu mensubunun kontrolü altında olduğunu iddia ediyor.

BATIKAN ALTAŞ

