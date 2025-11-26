Tarihin akışını değiştirebilir! Ağzı dikili “Ölüm Yüzü” heykeli gün yüzüne çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilim dünyasını heyecanlandıran yeni keşifleri tanıttı. Açıklanan bulgular arasında en dikkat çekeni ise ağzı dikili tasvir edilen “ölüm yüzü” heykeli oldu. Uzmanlar, heykeli Neolitik Dönem’in ölüm ritüellerine dair benzersiz bir keşif olarak değerlendirildi.
- Sayburç kazılarında ağzı dikilmiş bir heykel, ölüm ritüellerine dair yepyeni bilgiler sağladı.
- Göbeklitepe’de D Yapısı'nın duvarına adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu.
- Sefertepe’de farklı bir estetiğe sahip iki insan yüzü kabartması ve çift yüzlü insan motifi işlenmiş siyah serpantin boncuk keşfedildi.
- Bulgular, Anadolu'da 12 bin yıl önce yoğun nüfuslu yerleşimlerin ve gelişmiş bir aile kurumunun varlığını kanıtlıyor.
- Taş Tepeler Projesi, insanlık tarihine dair birçok kabulu değiştiren birünlük sinir altı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeoloji hamlelerinden biri olan Taş Tepeler Projesi’nde, Neolitik Çağ’a ışık tutan 30 yeni buluntu tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Karahantepe Karşılama Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bilim dünyasını heyecanlandıran keşifleri paylaştı.
“ÖLÜM YÜZÜ” HEYKELİ TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREBİLİR
Sayburç’ta yapılan kazılarda ağzı dikilmiş bir yüz ifadesine sahip heykelin bulunması, uzmanlar tarafından Neolitik Dönem’in ölüm ritüellerine dair benzersiz bir keşif olarak değerlendirildi. Bakan Ersoy, bu eserin sembolik anlam bakımından bugüne kadar görülmemiş bir örnek sunduğunu vurguladı.
Öte yandan Göbeklitepe’de D Yapısı’nın duvarına adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli de ortaya çıkarıldı. Eser, dönemin heykeltıraşlık üslubuna dair son derece estetik bir örnek olarak tanımlandı.
SEFERTEPE’DE İKİ YENİ YÜZ KABARTMASI
Ersoy, Sefertepe’de bu yıl gün yüzüne çıkarılan iki insan yüzü kabartmasını da paylaştı. Yüksek ve alçak kabartma tekniğiyle yapılan eserlerin, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi merkezlerde görülen üsluplardan farklı çarpıcı bir estetik taşıdığı belirtildi. Ayrıca yine Sefertepe’de bulunan çift yüzlü insan motifi işlenmiş siyah serpantin boncuğun bölgenin sembolik dünyasına dair önemli bir veri sunduğu ifade edildi.
TAŞ TEPELER DÜNYANIN “NEOLİTİK BAŞKENTİ” OLUYOR
Bakan Ersoy, bölgede elde edilen bulguların 12 bin yıl önce Anadolu’da yoğun nüfuslu ve farklı ölçeklerde yerleşimler bulunduğunu açıkça gösterdiğini söyledi. Konutlar, kamusal yapılar, mezarler, fırınlar ve besin hazırlama alanlarının keşfinin, günlük hayat ile inanç sistemlerinin iç içe geçtiğine işaret ettiğini belirtti.
Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesiyle bu bulguların Anadolu’daki aile kurumunun tarihsel derinliğini de vurguladığını ifade etti.
Bakan, Taş Tepeler’in çok yakında dünyanın “Neolitik başkenti” olarak tescilleneceğine inandıklarını açıkladı.
İNSANLIK TARİHİNİ YENİDEN YAZAN PROJE
Taş Tepeler’in bilim dünyası için beklentilerin ötesinde bir ufuk açtığını söyleyen Ersoy, “Bu proje, insanlık tarihine dair birçok kabulu değiştiren bir sürece dönüştü” dedi. Ersoy, Neolitik Dönem’in tüm sırlarının adım adım açığa çıktığını ve bölgedeki bulguların uygarlığın en erken izlerini ortaya koyduğunu dile getirdi.
12 NOKTADA DEV BİLİMSEL AĞ
Taş Tepeler artık Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Harbetsuvan, Çakmaktepe, Yenimahalle, Söğüt Tarlası, Mendiktepe, Yoğunburç, Gürcütepe ve Ayanlar Höyük olmak üzere toplam 12 kazı noktasında yürütülen dev bir bilimsel projeye dönüşmüş durumda.
Proje, 15’i Türk, 21’i yabancı olmak üzere 36 akademik kurumun iş birliğiyle yürütülüyor. Kazılarda 2025 yılı itibarıyla 219 bilim insanı ve öğrenci görev alıyor.
KORUMA VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ersoy, projenin sadece kazılardan ibaret olmadığını belirterek koruma çalışmalarına da dikkat çekti. Göbeklitepe Aslanlı Yapı ve C Yapısı restorasyonlarının tamamlandığını açıkladı. Karahantepe’de AD yapısındaki restorasyon sürerken, Sayburç’ta bir konut yapısının mimari restorasyonuna başlandığı duyuruldu.
Göbeklitepe ve Karahantepe için yeni karşılama merkezi, araştırma merkezi ve kazı evlerinin inşasında son aşamaya gelindiği bildirildi.
GÖBEKLİTEPE SERGİLERİ DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR
Roma Kolezyumu’nda düzenlenen “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisinin 6 milyon ziyaretçiye ulaştığını aktaran Ersoy, yeni sergilerin Berlin, Londra ve Tokyo’da planlandığını açıkladı.
Ersoy, konuşmanın sonunda tüm kazı ekiplerine, üniversitelere, yerel yönetimlere ve projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.
Toplantı öncesinde, Karahantepe Karşılama Merkezi’nde yeni buluntuların yer aldığı sergi de ziyaret edildi.